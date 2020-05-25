التعليم تعلن موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني المستمر حاليا الكترونيا ستكون بتاريخ 2020/7/26 وتنتهي في 2020/8/13".
وأضافت أنه "ستجرى الامتحانات النهائية للدور الأول للفصل الدراسي الأول بتاريخ 2020/9/14 وتنتهي في 8 /10 /2020"، مشيرة الى أن "في 2020/10/25 سيكون موعدا لامتحانات الدور الثاني للفصلين الأول والثاني وتنتهي في 2020/11/12".
ولفتت الوزارة الى أن "أداء الامتحانات سيكون وفقا الآليات المعتمدة هي المنصات الإلكترونية أو برامج التواصل الإلكتروني أو أي آلية إلكترونية مناسبة يقرها مجلس القسم أو الفرع العلمي"، مشيرة الى أنها "خولت مجالس كليات المجموعة الطبية بوضع الآليات والتوقيتات المناسبة بخصوص المواد السريرية".
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