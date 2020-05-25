محمد بن زايد يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

الخليج 365الإثنين 2020/5/25 11:16 م بتوقيت أبوظبي
قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، التعازي إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان في ضحايا تحطم الطائرة.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الإثنين،:" قدمت إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان خلال اتصال هاتفي خالص التعازي في ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية، وبحثت معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء باكستان عن شكره وتقديره لما أبداه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من مشاعر تضامن صادقة تجاه الشعب في مصابه، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز مساراتها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما في الارتقاء بالتعاون والعمل المشترك إلى آفاق أوسع.
وتحطمت طائرة ركاب باكستانية تحمل 107 أشخاص، الجمعة، قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي.
وأعلن الجيش الباكستاني إرسال وحدات التدخل السريع إلى موقع تحطم طائرة في مدينة كراتشي للمشاركة في عمليات الإنقاذ، حيث تم انتشال 80 جثة على الأقل بعد تحطم الطائرة إثر تعرّضها لعطل تقني.
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