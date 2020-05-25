إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم أمام المصلين الثلاثاء

أعلن رؤساء الكنائس، مساء الإثنين، إعادة فتح كنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية بدءا من صباح غد الثلاثاء، ولكن ضمن قيود عددية كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



جاء ذلك في بيان مشترك وقعه ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس، والأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة، ورئيس الأساقفة نورهان مانوغيان بطريرك الأرمن في القدس.

وقال الموقعون إنه "بعد تطور الوضع في الأرض المقدسة، نود نحن رؤساء الجماعات الثلاث، الأوصياء على كنيسة المهد، إعلامكم بأنه اعتبارًا من يوم 26 أيار، سيكون هذا المكان المقدس متاحًا للمؤمنين مرة أخرى للزيارات والصلاة".

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وأضاف البيان أنه "لأسباب تتعلق بالسلامة ولتجنب خطر انتشار جديد لوباء الكورونا، سيقتصر العدد في البداية على 50 شخصًا وستكون الكنيسة متاحة فقط لأولئك الذين لا يعانون حمى أو أعراض العدوى ويرتدون أغطية الوجه المناسبة".

وتابع رؤساء الكنائس: "سيكون من الضروري أيضًا الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر، وتجنب أي عمل من أعمال التعبد التي قد تشمل الاتصال الجسدي مثل لمس وتقبيل الأحجار والأيقونات والأثواب والعاملين في الكنيسة؛ وكذلك سيتم الالتزام دائمًا بالتعليمات المحددة".

وتعتبر كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، من أهم كنائس المسيحيين في العالم.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت اليوم الإثنين، أنها قررت فتح "المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصلٍ بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد، وسوف تعمم وزارة الاوقاف هذه التعليمات على الكنائس وأئمة المساجد وسدنتها".