إصابة طائرة للجيش العراقي خلال عملية ضد إرهابيين بصحراء الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، عن إصابة ​طائرة​ تابعة للجيش العراقي بنيران عصابات إرهابية في ​صحراء​ الرطبة خلال عملية لتدمير أوكار للمسلحين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن قوة من فوج "مغاوير" الفرقة الأولى تمكنت من تدمير عدة أوكار واستولت على أسلحة ومتفجرات جاهزة للتفخيخ في صحراء الرطبة، وجاءت هذه العمليات بإسناد من أبطال طيران الجيش الذين نفذوا عملية استطلاع بتشكيل متكون من طائرتين وقد رصدوا ثلاث عجلات إرهابية مسلحة، حيث جرت معالجتها، وكانت إحدى عجلات الإرهابيين تحمل سلاحا أحاديا عيار 14.5 ملم وأطلقت النار باتجاه إحدى الطائرات مما أدى إلى إصابة طائرة إصابة خفيفة".

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن "التشكيل من الطائرتين عاد إلى قاعدته بسلام بعد تنفيذ الواجب".