خارجية صربيا: ممتنون لمساعدة فريق روسي متخصص لمكافحة كورونا

أعرب وزير خارجية ​صربيا​ إيفيتسا داتشتش، عن شكر بلاده ل​روسيا​ على المساعدة التي قدمتها بمكافحة وباء ​فيروس كورونا​.

وأشارت وزارة الخارجية الصربية في بيان صدر بعد لقاء الوزير مع ​السفير الروسي​ في صربيا الكسندر بوتسان-خارتشينكو، إلى أنه "أعرب الوزير داتشيك عن امتنانه للمساعدة التي قدمها فريق من المتخصصين الروس لصربيا في مكافحة كورونا، تأكيدا على التضامن والصداقة التقليدية بين شعبينا وبلدينا".

وأمل الجانبان في أن يؤدي تحسن الوضع الوبائي في صربيا وروسيا في المستقبل القريب، لتمكين تبادل الزيارات رفيعة المستوى.