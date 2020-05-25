أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أن حكومة بلاده قررت عدم تمديد نظام حظر التجول الشامل، المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد الثلاثين من الشهر الجاري، معتبرا أن "حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها، وقررنا عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة الطبيعية".
وسبق أن فرضت السلطات الكويتية حظر التجول الشامل في كامل أراضي البلاد من 10 إلى 30 مايو لإي إطار إجراءات تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الكويتي: لا تمديد للحظر الشامل بعد 30 أيار الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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