مسؤول سوداني: رفضنا هبوط طائرة وزير خارجية قطر لأن زيارته كانت مفاجئة

أشار نائب رئيس المجلس السيادي ​السودان​ي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى أن "المجلس العسكري رفض زيارة وزير ​خارجية قطر​، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لعدم إبلاغه بالزيارة مسبقا"، مؤكداً أن "المجلس قرر عدم استقبال ​وزير الخارجية​ القطري عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع ​عمر حسن البشير​".

واعتبر أن "هذه من ضمن المؤمرات الخبيثة التي حصلت دون علمنا، إذ عرفنا فجأة أن وزير الخارجية القطري في الجو، تساءلنا كيف يكون لوزير خارجية بلد آخر أن يصل إلى السودان دون تنسيق ودون استئذان، قلنا كمجلس عسكري ما ينزل، وكان ذلك من المؤامرات".

وأكد حميدتي أن "لا مشكلة لنا مع قطر. ومن المفترض أن لا نتخندق مع أي دول وإنما تبنى على المصالح المشتركة، ما في حاجه اسمها قريبي وقريبك، نحن لا نجامل فيها أي زول، مشكلتنا أننا في كل شئ نجامل، ويفترض أن تكون المجاملة وفق المصلحة".