وزير الصحة في بولندا ينفي اتهامات الفساد الموجهة إليه بملف كورونا

نفى وزير الصحة في ​بولندا​ لوكاش شوموفسكي ارتكابه أي مخالفات في ما يخص توفير ​المستلزمات الطبية​ لمحاربة ​فيروس كورونا​، مشيرا إلى أنه "لم أرتكب أنا ولا أخي ولا زوجتي أي شيء سيء. وليس هناك أي دليل على أي مخالفات"، رابطا الاتهامات الموجهة إليه بحملة ​الانتخابات الرئاسية​ المزمعة هذا العام.

وجاء ذلك ردا على التقارير الإعلامية التي اتهمت الوزير بالمخالفات أثناء إدارته مشتريات المستلزمات الطبية، بما فيها الكمامات. وقالت صحيفة "فيبورتشا" البولندية إن وزارة الصحة اشترت الكمامات من شركة تابعة لأحد أصدقاء عائلة شوموفسكي.