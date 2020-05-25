جونسون: بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في حزيران

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ أن بلاده تعتزم إعادة فتح المتاجر في حزيران.

وكان جونسون أعلن، يوم أمس، أن بلاده في وضع يسمح لها بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، الذي فرض نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 حزيران.

وفي حين لفت جونسون إلى أننا "سنبقي على التباعد الإجتماعي عند إعادة فتح المدارس"، كشف أن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هذه السنة.