رئيس وزراء الجبل الأسود يعلن بلده أول دولة خالية من كورونا في أوروبا

أعلن رئيس وزراء ​الجبل الاسود​ دوسكو ماركوفيتش اليوم، أن بلاده أصبحت خالية من ​فيروس كورونا​، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وعقب 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة في البلاد، معتبرا "اننا انتصرنا بالمعركة مع هذا الفيروس الخبيث، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم ​أوروبا​".

واعتبر أن "الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها ​كرواتيا​ و​ألبانيا​ و​سلوفينيا​ و​ألمانيا​ و​اليونان​".

وتأكدت 324 حالة إصابة بكورونا في الجبل الأسود مع تسع وفيات. وأغلقت السلطات بمطلع آذار الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس، وفرضت غرامات على مئات الأشخاص بتهمة عدم الالتزام بإجراءات العزل.