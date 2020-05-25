وزير الصحة السعودي: عودة الحياة لطبيعتها تستلزم علينا تطبيق الاجراءات

أشار ​وزير الصحة​ في السعودية توفيق الربيعي، إلى أن "عودة الحياة لطبيعتها تستلزم علينا جميعا تطبيق الإجراءات"، لافتا إلى أن "ما تم اتخاذه من إجراءات منحنا السيطرة على وتيرة انتشار الفيروس"، مؤكدا أنه "اعتبارا من الخميس المقبل سننتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق ويمنحنا السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة، والمراحل تبدأ تدريجيا لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي".

ولفت الربيعة إلى أن "الوزارة وضعت تصورا للمرحلة القادمة يعتمد على مؤشرين، أولا القدرة الاستيعابية للحالات الحرجة، وثانيا سياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر للمصابين في المجتمع"، داعيا "الجميع إلى تغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل، فبالالتزام سنصل إلى بر الأمان".

