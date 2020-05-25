تسجيل 5 حالات وفاة جديدة و284 إصابة بفيروس "كورونا" في الفيليبين

ذكرت وزارة الصحة الفيليبينيّة، أنّه "تمّ تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في الفيليبين و284 إصابة"، في أكبر زيادة يومية في عدد الحالات منذ أسبوعين.
وأوضحت في نشرتها اليوميّة، أنّ "إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 873، بينما زاد عدد الإصابات المؤكّدة إلى 14319"، لافتةً إلى أنّ "74 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 3323 حالة".
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة أكثر من 344964 شخصًا حول العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 11:00 (ت غ) من قبل ظهر اليوم الإثنين.
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