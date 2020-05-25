تسجيل 3 وفيات و822 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة في الإمارات آمنة الشامسي، عن تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفا و307 إصابات، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات الإصابة بالمرض، وبذلك يصل إجمالي الوفيات 248 شخصا".
وأشارت الشامسي إلى أنه "أجرينا أكثر من 41 ألف فحص جديد خاصة بالفيروس، الأمر الذي كشف عن 822 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 15 ألف و657 حالة بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها، وإلى ممارسة حياتها الطبيعية، وعدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 14,402 حالة من جنسيات مختلفة".
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