ولي عهد دبي: استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة من 27 أيار

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة من الساعة 6 صباحا وحتى 11 مساء ابتداء من 27 أيار الجاري.
وذكر آل مكتوم في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه ترأس "اجتماعا عن بعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمدنا بعد تقييم شامل للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قرارا باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحا وحتى 11 مساء اعتبارا من يوم الأربعاء 27 أيار الجاري"، مطالبا "الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان صحة وسلامة مجتمعنا".
وأكد في تصريحه إدراكه "مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها كورونا، ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا".
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