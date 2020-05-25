تسجيل 121 وفاة جديدة بكورونا ببريطانيا ليرتفع العدد لـ 36914 وفاة

أفادت وزارة الصحية في ​بريطانيا​ عن ارتفاع حصيلة ضحايا ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 121 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 36914 شخصا، مما يشير إلى استقرار نسبي لمؤشر الوفيات اليومي في بريطانيا الذي تراجع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في إحصائية 22 أيار 351 حالة، وفي 23 أيار 282، وفي 24 أيار 118.

كما ذكرت ​وزارة الصحة​ أن حصيلة الإصابات بالفيروس سجل 1625 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي 261184 إصابة.

وتحتل ​المملكة المتحدة​ المرتبة الثانية عالميا بعد ​الولايات المتحدة​ في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.