تسجيل 9 وفيات و197 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في ​الجزائر​ اليوم، عن تسجيل 197 إصابة جديدة ب​كورونا​ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 8503 إصابات في عموم البلاد، مشيرةً إلى أنه "تم تسجيل 9 ​وفيات​ جديدة بالفيروس ليكون إجمالي الوفيات 609".

و أكدت الصحة الجزائرية على أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 4747، عقب تماثل 169 مصابا للشفاء"، مشددة على أن "معدلات الإصابة والوفاة ليوم الاثنين مرتفعة بشكل بسيط عن الأحد وعن المسجلة خلال الأسبوع الماضي"، داعية لارتداء الكمامات متوعدة بمحاسبة المخالفين و معاقبتهم.