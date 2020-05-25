السيسي ورئيس وزراء اليونان يحذران من تدخل جهات خارجية بليبيا

حذر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ من تدخل أطراف خارجية في ​ليبيا​، خلال اتصال هاتفي قام به رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اليوم. وأكد السيسي على أنه "تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية والذي لم يزد القضية إلا تعقيدا، ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وارادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتدادا ل​أوروبا​، ومن ثم حتمية تكاتف جهود ​المجتمع الدولي​ من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية ​برلين​ لتسوية القضية".

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