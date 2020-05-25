"إنترفاكس": روسيا تسعى لسجن جندي أميركي سابق متهم بالتجسس لمدة 18 عاما

ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، أنّ "الادعاء الروسي طلب من محكمة، الحكم بسجن جندي المشاة ​البحرية الأميركية​ السابق بول ويلان 18 عامًا، عن الاتهامات الموجّهة إليه بالتجسّس، لافتةً إلى أنّ "المحكمة ستعلن قرارها في 15 حزيران المقبل".

وكان قد أُلقي القبض على ويلان الّذي يحمل بجانب جنسيته الأميركية جوازات سفر بريطانيّة وكنديّة وايرلنديّة في كانون الأول عام 2018، واتُّهم ب​التجسس​. وتوضح ​موسكو​ أنّها قبضت عليه متلبّسًا، لكنّه ينفي الاتهامات الموجّهة إليه، ويقول إنّه تمّ الإيقاع به.