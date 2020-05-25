قطار: الحكومة لن تكون بوجه المواطنين إذا شعروا بأنها لا تلبي مطالبهم

أشار وزير البيئة والتنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "مقال رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية عن قدرة اللبنانيين على تأمين لقمة عيشهم كان بمثابة نداء وفعلاً بادر بعض المغتربين إلى المساعدة"، لافتاً إلى أن "بعض الدول أعطت إشارات إيجابية بعد هذا النداء".

ورداً على سؤال، أوضح قطار أن "في بعض الحالات تبرز مواقف لوزراء تُظهر دعماً سياسياً معيناً لكن في المرات الأخرى نخرج بقرارات ما من دافع سياسي خلفها"، مشيراً إلى أن "الاتفاق من اليوم الأول معرفة حقيقة عمق الأزمة ومصارحة اللبنانيين بها وكان الأساس ملاقاة الشعب بأغلبية المطالب المطروحة".

وشدد قطار على أن "إذا المواطنين إعتبروا أن هذه الحكومة لا تلبي مطالبهم لن نكون بوجههم"، مشيراً إلى أن "المشكلة أن الأزمة خانقة والمواطنين يريدون جواباً غداً لكن الحكومة لم تأخذ صلاحيات إستثنائية"، معتبراً أنه "لو حصلت على هذه الصلاحيات في المال والإقتصاد كان سيقود إلى إنجازات أسرع".