لافروف: الوباء يمكن أن يزيد تعاون الدول والتركيز على جدول أعمال موحد

أشار وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، إلى أنه كان لوباء ​فيروس كورونا​، تأثير كبير على الحياة الدولية ولكن ردا على هذا التحدي، يمكن للدول زيادة التعاون والتركيز على جدول أعمال موحد، معتبرا أنه "في المستقبل ستصبح جائحة كورونا، أحد العوامل المهمة التي يمكن أن تساهم في تشكيل مناهج موحدة في مجال ال​سياسة​ الخارجية و​الاقتصاد العالمي​، لزيادة تفاعل البلدان والمؤسسات الدولية في مكافحة التهديدات الحقيقية وليس الخيالية، التي تواجه الإنسانية".

ولفت إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحليلا جادا من قبل الخبراء، وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية الألمانية، يدور الحديث عن أهمية قيادة دولتينا في هذا العالم سريع التغير. وبمقدورنا بشكل مشترك تحويل الشعار المتشائم والشائع "لن يكون العالم كما كان مرة أخرى"، إلى موقف أكثر طموحا وموجها نحو المستقبل "يجب أن يصبح العالم أفضل".