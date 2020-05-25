درويش استقبل مهنئين بالفطر: ولى زمن استخدام طرابلس صندوق بريد

أفاد المكتب الإعلامي للنائب ​علي درويش​، في بيان، أن "وفودا شعبية وفاعليات ومخاتير ونقابيين من ​جبل محسن​ و​طرابلس​، أموا قاعة المهندس أحمد درويش في حي الأميركان"، مهنئين النائب درويش ب​عيد الفطر​ السعيد، ومستنكرين "الحملات المستمرة التي يتعرض لها وتستهدف من خلفه طرابلس وصيغة العيش المشترك فيها التي يمثلها".



وأكد درويش لزواره أن "طرابلس ستبقى موحدة وعصية على الاستهداف، والزمن الذي تستخدم فيه صندوق بريد قد ولى إلى غير رجعة، بوعي أبنائها ووحدتهم بكل أطيافهم، واليد الغريبة التي تحاول العبث فيها واستهداف رموز وحدتها والعيش المشترك فيها ستعود خائبة".

وقال: "رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمر بها ​لبنان​، يبقى العيد لحظة فرح ومناسبة لتجديد الأمل والتلاقي".

