أفاد المكتب الإعلامي للنائب علي درويش، في بيان، أن "وفودا شعبية وفاعليات ومخاتير ونقابيين من جبل محسن وطرابلس، أموا قاعة المهندس أحمد درويش في حي الأميركان"، مهنئين النائب درويش بعيد الفطر السعيد، ومستنكرين "الحملات المستمرة التي يتعرض لها وتستهدف من خلفه طرابلس وصيغة العيش المشترك فيها التي يمثلها".
وأكد درويش لزواره أن "طرابلس ستبقى موحدة وعصية على الاستهداف، والزمن الذي تستخدم فيه صندوق بريد قد ولى إلى غير رجعة، بوعي أبنائها ووحدتهم بكل أطيافهم، واليد الغريبة التي تحاول العبث فيها واستهداف رموز وحدتها والعيش المشترك فيها ستعود خائبة".
وقال: "رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان، يبقى العيد لحظة فرح ومناسبة لتجديد الأمل والتلاقي".
كانت هذه تفاصيل خبر درويش استقبل مهنئين بالفطر: ولى زمن استخدام طرابلس صندوق بريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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