الجيش: 6 طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم

أشارت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش اللبناني​ إلى أن 6 طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم، وأوضحت في بيان أنه "خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ ومناطق ​الجنوب​، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة. ثم خرقت طائرة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفرشوبا​، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق ​البقاع الغربي​، ثمّ غادرت الأجواء من فوق ​بلدة يارون​".

أوضحت المديرية في بيانها أنه "خرقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​ وصولاً حتى ​البترون​، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء من فوق ​بلدة رميش​. وخرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى ​مدينة طرابلس​، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء من فوق البلدة المذكورة".