الجيش: 6 طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم

أشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني إلى أن 6 طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم، وأوضحت في بيان أنه "خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا ومناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة. ثم خرقت طائرة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق البقاع الغربي، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون".
أوضحت المديرية في بيانها أنه "خرقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى البترون، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء من فوق بلدة رميش. وخرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى مدينة طرابلس، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء من فوق البلدة المذكورة".
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