ناشطون نظموا وقفة احتجاجية أمام شركة الكهرباء في صيدا

نفذ ناشطون من "حراك صيدا" اعتصاما أمام شركة ​الكهرباء​ في صيدا، احتجاجا على تقنين التيار، مطالبين المعنيين بحل هذه المشكلة "ومعالجة هذا الملف القديم- الجديد الذي كلف خزينة ​الدولة​ أموالا باهظة، وما زالت الكهرباء على حالها، بل وإلى الأسوأ"، على حد تعبير عدد من المشاركين في الاعتصام.

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