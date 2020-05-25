الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصار الجوية بأن ​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ يوم الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال وفي الداخل، ودون تعديل يذكر على الساحل بحيث تقارب معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة .

أما الأربعاء، فصاف اجمالاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، بينما الخميس قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.