معاذ مصطفى: رموز لبنانية بارزة ستستهدف بالعقوبات الأميركية

أشار عضو فريق قانون قيصر معاذ مصطفى، في حديث لقناة الـ"MTV"، إلى أن رموزاً سياسية بارزة في الساحة السياسية اللبنانية ستستهدف إلى جانب "​حزب الله​" في ​العقوبات الأميركية​، لافتاً إلى أننا "نعمل مع عدة شخصيات، منها ​نزار زكا​، لمساعدتنا على تحديد الأهداف أو الأشخاص القائمين على دعم نظام ​بشار الأسد​".

وأوضح مصطفى أن "هدف القانون أن يصل إلى جميع الأشخاص الذين لديهم أي نوع من أنواع الإتفاقيات مع نظام السوري".