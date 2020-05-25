معاذ مصطفى: رموز لبنانية بارزة ستستهدف بالعقوبات الأميركية

أشار عضو فريق قانون قيصر معاذ مصطفى، في حديث لقناة الـ"MTV"، إلى أن رموزاً سياسية بارزة في الساحة السياسية اللبنانية ستستهدف إلى جانب "حزب الله" في العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أننا "نعمل مع عدة شخصيات، منها نزار زكا، لمساعدتنا على تحديد الأهداف أو الأشخاص القائمين على دعم نظام بشار الأسد".
وأوضح مصطفى أن "هدف القانون أن يصل إلى جميع الأشخاص الذين لديهم أي نوع من أنواع الإتفاقيات مع نظام السوري".
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