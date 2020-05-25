نتائج فحوصات اليوم للمحامين والعسكريين في قصر عدل زحلة جميعها سلبية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن أن نتائج فحوصات ​الكورونا​ التي أجريت اليوم في مستشفى الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة، والتي خصصت لعدد من المحامين والعسكريين، أتت سلبية بالكامل وقارب عددها ٤٦ فحصا.

ولفت مصدر قضائي الى ان الفحوصات ستستكمل يوم غد وما بعده وستخصص لموظفين ومحامين وعسكريين وكل من له علاقة ب​قصر العدل​ في زحلة وكل من تردد الى دوائره في الأيام الماضية. يشار إلى العسكري المصاب كان يتخذ إجراءات الوقاية خلال خدمته في قصر عدل زحلة.