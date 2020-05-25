أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة عن أن نتائج فحوصات الكورونا التي أجريت اليوم في مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، والتي خصصت لعدد من المحامين والعسكريين، أتت سلبية بالكامل وقارب عددها ٤٦ فحصا.
ولفت مصدر قضائي الى ان الفحوصات ستستكمل يوم غد وما بعده وستخصص لموظفين ومحامين وعسكريين وكل من له علاقة بقصر العدل في زحلة وكل من تردد الى دوائره في الأيام الماضية. يشار إلى العسكري المصاب كان يتخذ إجراءات الوقاية خلال خدمته في قصر عدل زحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج فحوصات اليوم للمحامين والعسكريين في قصر عدل زحلة جميعها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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