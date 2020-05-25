‏النشرة: إشكال بين الأهالي ودورية من اليونيفيل في بلدة بليدا بمرجعيون

علمت "​الخليج 365​" أن إشكالا وقع منذ قليل بين عدد من أهالي بلدة بليدا في منطقة ​مرجعيون​ ودورية لليونيفيل دخلت البلدة من دون مواكبة لها من قبل ​الجيش اللبناني​ الذي اعتاد عليه الأهالي

وقام عناصر الدورية بتصوير عدد من النقاط في البلدة وعندما سألهم الأهالي عن سبب ذلك، وقع الإشكال وحاولت الدورية الفرار إلا أنها اصطدمت بعدد من السيارات التي كانت متوقفة على جانب الطريق، وفيما يستمر الأهالي بمنع الدورية من مغادرة البلدة، حضرت للتو دورية ل​مخابرات الجيش اللبناني​ وتعمل على حل الإشكال.

وذكر مقومون في البلدة لـ"النشرة"، أن الأهالي استطاعوا مصادرة جهاز جي بي سي لبذي يعمل على مسح المناطق وعدد من كاميرات التصوير.