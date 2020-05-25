قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر

نعت ​قيادة الجيش​- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ​حميد اسكندر​، الذي توفي اليوم، ووزعت نبذة عن حياته أشارت فيها إلى أنه من مواليد 1/7/1958 شليفا- بعلبك، تطوع في الجيش بتاريخ 4/9/1980، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/2010.

وأوضحت قيادة الجيش أنه حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، كما تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج، وهو متأهل وله 4 أولاد.

ولفتت إلى أن جثمانه سينقل عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد من ​مستشفى قلب يسوع​ إلى كنيسة سيدة الذروع- شليفا-البقاع، حيث يقام المأتم فيها عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وأوضحت أن التعازي تقبل على أرقام الهواتف التالية:

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- زوجة الفقيد السيدة رلى: 878583/03.

- شقيق الفقيد السيد أنيس اسكندر: 908478/03.

- العقيد فادي وهبه: 584819/03، رباعي: 7319.