حنكش: قانون إعفاء سكان المناطق المحاذية للمطامر من ضرائب الأملاك المبنية على جدول أعمال الجلسة التشريعية

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في حديث تلفزيوني، إلى أن اقتراح قانون إعفاء سكان مناطق ​ساحل المتن​ المحاذية للمطامر من ضرائب الأملاك المبنية على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​ الخميس.

وأوضح حنكش أن الإقتراح يشمل 4 أقضية، لافتاً إلى أن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن ترد جزءاً بسيطاً من معاناة المواطنين، مشيراً إلى أنه يراهن على موقف النواب الذين يمثلون تلك المناطق ليقفوا الى جانب من أعاطهم الوكالة ولمرة واحدة بعد كل المخاض العسير، مذكرا أنه عندما حاول حزب "الكتائب" منع ​المطامر​ لم يقف أي حزب أو تيار أو شخصية سياسية أو بلدية ضد المطمر ولكن استوعبوا فيما بعد ضرر هذا الأمر على المنطقة.

