الفرد رياشي: تعددية المجتمع اللبناني تفرض إعتماد النظام الفيدرالي

أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن تعددية ​المجتمع اللبناني​ تفرض إعتماد النظام الفيدرالي، لافتاً إلى أن هذا النظام كان يجب أن يعتمد منذ تأسيس دولة لبنان، حيث يستطيع كل مكون أن يعبر عن وجدانه وخصوصيته.

وأوضح رياشي أنه في النظام الفيدرالي القائم على الحياد تنتهي الأشكالية على السياستين الخارجية والدفاعي، مشيراً إلى أن الكثير من دول العالم التي تعتمد هذا النظام غير مقسمة، لافتاً إلى أن هناك أيضاً الكثير من الدول التي تعتمده رغم أن مساحتها الجغرافية أصغر من لبنان.