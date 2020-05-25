كنعان:لمست من الرئيس عون إرادة قوية بالإصلاح بالكهرباء والديون والمعابر

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ ​ابراهيم كنعان​ إلى أن اللجنة ستقوم بمحاولة القيام بمعرفة حقيقة الأرقام، وخلال زيارتي اليوم صباحا للقصر الجمهوري، قابلت ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، وأنا على قناعة بأننا لا يمكننا إضاعة أوراق قوتنا الداخلية، وسيدر الذي طلب إصلاحات قبل الذهاب ل​صندوق النقد​، وأنا مرتاح للقائي ب​الرئيس عون​، ولمست منه إرادة قوية بالإصلاح العام مثل ​الكهرباء​ والديون والمعابر، وموازنة 2020 من دون استدانة من الخارج.

وأكد كنعاد في حديث تلفزيوني أنه "حتى الآن لا صيغة نهائية حول قيمة التحويلات السنوية للخارج، فهناك من يقول 50 ألف دولا سنويا، وهناك من يقول أكثر، وهناك من يرفض التحويلات إطلاقا،، وهو مشكل شائك مجبرون أن نأخذ قرارا به، ونحن نتواصل مع الجميع، وأصحاب الرأي الآخر لجلسة الخميس"، معتبرا أنه "إن نجحنا بالأرقام نكون قد فعلنا واجبنا وإن لم ننجح فنكون قد حصلنا على شرف المحاولة".

من جهة أخر أكدت مصادر لتلفزيون OTV، أنمشروع الكابيتال كونترول سيكون الأربعاء على جلسة مجلس الوزراء على أن يطرح الخميس ب​الأونيسكو​ (في جلسة مجلس النواب).