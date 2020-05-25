انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات الماضية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، صورة تجمع الرئيس السابق اميل لحود والكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، تعود إلى 20 عاماً إلى الوزراء، أي إلى تاريخ 25 أيار 2000.
وقد علق عليها البعض بالقول: "هذا هو الأستاذ جوزيف أبو فاضل حاضر وماضي مقاوم شريف محب لوطنه لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار صورة لجوزيف أبو فاضل مع اميل لحود تعود إلى 25 أيار 2000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.