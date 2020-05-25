انتشار صورة لجوزيف أبو فاضل مع اميل لحود تعود إلى 25 أيار 2000

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات الماضية لمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​، صورة تجمع الرئيس السابق ​اميل لحود​ والكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، تعود إلى 20 عاماً إلى الوزراء، أي إلى تاريخ 25 أيار 2000.

وقد علق عليها البعض بالقول: "هذا هو الأستاذ جوزيف أبو فاضل حاضر وماضي مقاوم شريف محب لوطنه لبنان".