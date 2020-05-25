غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جميعها لوافدين

أفادت غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث - ​السراي الحكومي​، بـ"ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في ​لبنان​ إلى 1119 حالة، عقب تسجيل 5 حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

ولفتت في تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد 19"، إلى أنّ "923 إصابات من مجمل الإصابات عائدة لمقيمين، و196 لوافدين. أمّا بالنسبة للحالات الجديدة، فهي تعود جميعها لوافدين". وأوضحت أنّه "تمّ إجراء 63682 فحصًا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، 638 منها تمّ إجراؤها في المختبرات خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إجراء 10876 فحصًا في مطار ​بيروت​ الدولي منذ 5 نيسان الماضي، و122 منها أُجريت خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لفحوصات كورونا منذ 21 شباط الماضي إلى 74558".

وذكرت أنّ "الإصابات الـ5 الجديدة توزّعت على البلدات، كالآتي:

- ​مغدوشة​ (صيدا): إصابتان.

- جناح (بعبدا): إصابة واحدة.

- كحالة (عاليه): إصابة واحدة.

- رأس بيروت (بيروت): إصابة واحدة".