شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية: مخطط الإخوان لضرب الأطقم الطبية والتحريض ضد الدولة سيفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أحزاب التحالف المصرية، دعمها المطلق لجميع قرارات الدولة المصرية في الخطة التي وضعتها للتعايش مع فيروس كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن مخططات الإخوان لضرب الأطقم الطبية والتحريض على الدولة المصرية ستفشل تماما كما فشلت كل مخططاتها السابقة.

وقال تيسير مطر الأمين العام للتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل في بيان مساء اليوم الاثنين:" لاحظنا خلال الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الجيش الأبيض، وذلك من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة والأطباء وحقوقهم في التأمين والعلاج وما إلى ذلك.

ودعا تيسير مطر أفراد الجيش الأبيض تجاهل مثل هذه التحركات المشبوهة وعدم الاستجابة ليها، مضيفا :" نحن أبناء الشعب المصرى نقف خلفكم وندعمكم بكل شيء نستطيع فعله لكم".

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وحذر من أن تشهد الفترة المقبلة استجابة لهذا المخطط، خاصة مع رصد استقالات من قبل الأطقم الطبية، وصياغتها بشكل يدغدغ المشاعر ويحض على هذا السلوك، موضحا أن المخطط قائم على خفض واضعاف الروح المعنوية للجيش الأبيض وسلبه عزيمته على القتال، وإيهامهم بحالة تخلي الحكومة عن دعمها وتامينها لهم، وكذلك عدم تقدير الشعب لجهودهم في الأزمة وكونهم خط الدفاع الأول.

وأشاد "مطر" بالبيان الذى أصدرته نقابة الأطباء وعلقت فيها على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد نقابة الأطباء أن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وقد نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، اخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 19 شهيد، وأكثر من 350 إصابة.

وقالت النقابة العامة للأطباء، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.