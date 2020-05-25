شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البرلمان للأطقم الطبية: لكم كل التقدير فأنتم مقاتلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية في مواجهة كورونا كبيرة، ولا أحد ينكرها لأنهم مقاتلون في معركة حقيقية لمواجهة فيروس قاتل، وهم مثل الجنود الذين يواجهون الارهاب ، فكل منهم في معركة لمواجهة المخاطر التي تواجه البلاد، لافتا أن اي أحد ينسحب من هذه المعركة لحماية البلاد من خطر كورونا فهو خائن لان هذه معركة بقاء ودولة، مشيرا الي ان كل هذه الدعوات وغيرها ما هي الا دعوات خبيثة تقودها جماعة الشر لنشر الفيروس بشكل كبير في البلاد وضرب المنظومة الطبية لتحقيق اهدافهم الخاصة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريح لليوم السابع، أن لكل الأطقم الطبية حقوق والجميع يكن لهم كل التقدير والاحترام على ما يبذلونه من أجل الوطن، لافتا أن هناك تحركات وتوجيهات من الدولة لتوفير كل وسائل الحماية والوقاية وهذه خطوات محمودة وجيدة، ومطلوبة بشكل كبير من أجل حماية الجيش الأبيض في مواجهة هذا الفيروس القاتل.

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وتابع العماري: مطلوب خلال تلك الفترة مواجهة كل الشائعات والأكاذيب التي تروجها وسائل اعلام الاخوان وكتائبهم الالكترونية من أجل نشر الفتن في المجتمع وتدمير المنظومة الطبية من خلال بث الأكاذيب بين الأطباء والممرضين، لافتا انه لابد من أن يكون هناك رد أول بأًول من وزارة الصحة على كل هذه الشائعات والأكاذيب التي يروجها الاخوان ضد الأطقم الطبية.