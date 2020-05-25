"الوطنية للصحافة" تطالب المؤسسات القومية بالتعامل بشفافية فى أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة الوطنية للصحافة بضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية أقصى درجات الأمان والحماية حرصا على صحة العاملين ، والتعامل بشفافية وافصاح بشأن الحالات التى يتم اكتشافها واتخاذ اجراءات الغلق فورا ودون تراخ ، بعد أن لاحظت الهيئة ظهور حالات اصابة مؤخرا .
و شددت الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان لها على رؤساء المؤسسات الاشراف بأنفسهم وبشكل مباشر على الاجراءات التى يتم اتخاذها ،وحددت بعض الاجراءات المطلوب تنفيذها بدقة :
1-يتم فورا تطهير و (غلق ) الاماكن التى تظهر فيها العدوى دون تأخير او تراخ ، منعا لانتشارها بين الزملاء
2- تطبيق اجراءات العزل فى المنازل للمخالطين لمدة 24 يوما ، وعدم السماح لهم بالمجيئ الى العمل
3- توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول فى اماكن العمل والتعقيم والتطهير اليومى المستمر
4- استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل .
5- عدم السماح بدخول اماكن العمل بأى صورة من الصور الا بعد ارتداء الكمامة
6 - الابلاغ الفورى عن حالات الاصابة واخطار الهيئة بتفيذ الاجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم
7- الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية وفى اضيق الحدود ومراعاة التباعد فى اماكن العمل
8- تحديد مسئول لادارة الازمة فى كل مؤسسة يتلقى البيانات والاخطارات ويتابع الاجراءات التى يتم اتخاذها
ودعت الهيئة للمتابعة الدقيقة من رؤساء مجالس الادارة ، داعية الى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والافصاح فى الابلاغ عن الحالات المصابة واتخاذ ما يلزم لحماية العاملين .
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