شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موظف بالقسم الفنى بجريدة الوفد إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الاثنين، أيمن عبدالحميد بالقسم الفنى الادارى بجريدة الوفد إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما كتبه خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين. وقال،" نحتسب عند الله زميلنا بالقسم الفنى الادارى ايمن عبدالحميد بصحيفة الوفد ، والذى وافته المنيه متأثرا بإصابته بكورونا اللهم تغمده برحمتك والهم أهله الصبر والسلوان". Advertisements يذكر أن نقابة الصحفيين، أعربت من قبل عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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