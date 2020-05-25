كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "المسماري": التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن "التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا"، لافتأً إلى أن "العدو فسر تصريحاتنا بإعادة التموضع بأنه تراجع".

وأضاف المسماري: أن "الانسحاب التكتيكي في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات"، موضحاً أن "إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر".

وتابع: تركيا تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إلى ليبيا، ونحن نعمل كمؤسسة عسكرية وطنية محترفة، وهذا يعكر صفو العدو لذلك يعمل على تشويهه.

كما أكد على تحقيق تقدم كبير اليوم في أحد المحاور المهمة في جنوب العاصمة طرابلس، مضيفاً أن الجيش الليبي منح فرصًا عديدة لوقف إطلاق النار، ولكن العدو استغل ذلك بدعم تركي ولكن استعدنا زمام المبادرة.