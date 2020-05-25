كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر صحة غزة تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي الحالات المصابة لا تزال عند 55 بينها 36 حالة نشطة، و18 حالة شفاء ووفاة واحدة.

وكانت السلطات الصحية في غزة، قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في القطاع.