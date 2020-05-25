كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء الهند يناقشان تداعيات تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، بأنه ناقش مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مسار العلاقات وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تلقيت اتصالا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ناقشنا خلاله مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا وأهمية تنسيق الجهود في مكافحته ومعالجة آثاره المختلفة".