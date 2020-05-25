كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، تعليق استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" وهو الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المدير العام للصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهنوم غيبريسوس: إنه تقرر تعليق استخدام عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في برنامج "تجربة التضامن" للأدوية المحتملة لعلاج المصابين بفيروس كورونا بسبب وجود "مباعث قلق".

وصرحت كبيرة العلماء بالمنظمة سوميا سواميناثان، بأن تعليق استخدام هذين العقارين "إجراء مؤقت"، اتخذته اللجنة التي تشرف على الاختبارات، موضحة أن "الأخيرة ستنظر في هذا القرار من جديد بعد أسبوع أو أسبوعين".

وسبق أن أعلنت مجموعة من الدول بدء اعتماد هذين العقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً على فعالية "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في هذا المجال.

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إجراء اختبارات سريرية، مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذين العقارين للعلاج من فيروس كورونا أمر آمن.

كما أطلقت برنامج "تجربة التضامن" في يوم 18 مارس الماضي لإجراء اختبارات سريرية دولية من المرحلة الثالثة والرابعة مع شركائها بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجع لفيروس كورونا.

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وتقوم "تجربة التضامن" على مقارنة 4 خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة المرض.