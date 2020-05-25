كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 300 حالة إصابة و92 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و877 وفاة.
وسجلت إيطاليا من جهة عدد الوفيات أعلى نسبة في العالم لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، وفي المرتبة السادسة من جهة عدد الحالات المؤكدة حيث سجلت 230158 إصابة.
وأكدت على أنه تم فحص 2.219 مليون شخص للفيروس حتى اليوم مقابل 2.198 مليون شخص يوم الأحد من بين حوالي 60 مليون نسمة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.