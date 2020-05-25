كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 300 حالة إصابة و92 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و877 وفاة.

وسجلت إيطاليا من جهة عدد الوفيات أعلى نسبة في العالم لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، وفي المرتبة السادسة من جهة عدد الحالات المؤكدة حيث سجلت 230158 إصابة.

وأكدت على أنه تم فحص 2.219 مليون شخص للفيروس حتى اليوم مقابل 2.198 مليون شخص يوم الأحد من بين حوالي 60 مليون نسمة.