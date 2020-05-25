النقابة الوطنية للصحافة تدعو لتصحيح وضعية اعتقال الزميل الريسوني وتندد بحملة التشهير ضده

بعد مرور ساعات قليلة عن توجيه التهمة الرئيسية للزميل سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الاثنين، بلاغا رسميا، في القضية وذلك بعد استجماعها المعطيات الكاملة حول القضية.

وطالبت النقابة في بلاغ لها، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح الوضع الذي تسببت فيه واقعة اعتقال الزميل الريسوني، يوم الجمعة الماضي، من أمام منزله في مدينة الدار البيضاء.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت عن التزامها بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف في القضية، مقابل ذلك تطالب بمزيد من التحقيق والتحري الدقيقين في الأفعال المنسوبة لسليمان الريسوني من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية، كما أن الزميل المعني يتوفر على جميع ضمانات الامتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وطالبت التقابة باحترام قرينة البراءة ما دامت القضية معروضة أمام القضاء، وهو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أحكام في موضوع النازلة، بالإضافة إلى تنديديها بحملة التشهير التي تعرض لها أطراف القضة، بما يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنة، وتطالب باحترام شروط المحاكمة العادلة، من احترام للمساطر القانونية وحقوق الدفاع و حفظ حقوق جميع الأطراف بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع التأثيرات.

