رغم انتشار “كورونا”.. شواطئ برشلونة “تفتح” أبوابها بين الثامنة والـ11 ليلا

أعلن مجلس مدينة برشلونة أنه ابتداء من اليوم، الاثنين، ستفتح شواطئ المدينة في وجه الراغبين في ممارسة الرياضة والتنزه، أيضا، خلال الفترة الليلية.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن مجلس عاصمة كتالونيا سمح للساكنة بالتوجه إلى الشاطئ ما بين الثامنة والـ 11 ليلا لممارسة الرياضة بشكل فردي، أو للتنزه.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” في إسبانيا 235.772 بعد تسجيل 246 حالة إصابة جديدة، في وقت بلغ فيه عدد الوفيات 28.752 بينها 70 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.