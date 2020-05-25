الريسوني لدفاعه: أؤدي ضريبة مواقفي حول الحقوق والحريات والممارسات السياسية

ظهر اليوم الاثنين، الزميل الصحافي سليمان الريسوني، بمعنويات “جد مرتفعة”، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، بحسب تصريح لهيئة دفاعه.

وقال سعيد بوزردة، المحامي وعضو هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، إن الريسوني كان مؤمنا ببراءته، ومؤمن بأنه يؤدي ضريبة مواقفه ومقالاته التي تتحدث عن الحقوق والحريات في البلاد وعدد من الممارسات السياسية.

وفي تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، قال بوزردة، “إن الريسوني من الأصوات المزعجة في المغرب، وكانت جلسة تقديمه اليوم، والبحث التمهيدي لم يستخرج دليل إدانة سليمان، ما اضطر النيابة العامة لإجراء تحقيق بشكل استثنائي، لأنه غير إلزامي في مثل هذه القضايا”.

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وأوضح بوزردة، أن “عدم الوصول لدليل إدانة في البحث التمهيدي، يمثل دفعة معنوية قوية للريسوني ولهيئة الدفاع، كما أنه بريء ولم يثبت في حقه أي جرم”، مشيرا إلى أن “الدفاع ومن خلال ما راج أمامه اليوم يثق في براءة الريسوني”.

وكان قاضي التحقيق بمحمكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر اليوم، بإيداع الزميل الصحافي سليمان الريسوني، بسجن عكاشة. وتم توجيه تهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، محددا جلسة الاستنطاق التفصيلي للريسوني، يوم 11 يونيو المقبل.