الجريني وتامر حسني والشاب خالد وبطلي في أغنية واحدة- فيديو

أصدر الفنانان المصري، تامر حسني، والجزائري الشاب خالد، نسخة جديدة من “كليب أنت معايا”، بمشاركة الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، ومغني الراب التونسي بلطي.

وفاجأ تامر حسني الجمهور، يوم أمس الأحد، عيد الفطر، بنشره على قناته في بيوتوب نسخة جديدة من أغنيته القديمة رفقة الشاب خالد، “وإنت معايا”، بمشاركة الجريني، وبلطي، ليمثلوا جميعهم دول شمال إفريقيا.

وصدرت السنة الماضية النسخة الأصلية من العمل، الذي حقق لحدود الساعة 10 ملايين مشاهدة على اليوتوب. قبل أن يصدر بنسخة “ريمكس”.

وحضرت اللمسة المغربية في العمل حتى في نسخته الأولى، قبل مشاركة الجريني، حيث أشرف على توزيعه الفنان المغربي جمال الحمداوي.