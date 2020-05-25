زيارة عائلية تحمل أول حالة إصابة بكورونا من الدارالبيضاء إلى سيدي بنور

سجلت السطات الصحية في إقليم سيدي بنور، اليوم الاثنين، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتعلق بشخص وافد من مدينة الدار البيضاء.
مصادر خاصة كشفت لـ”اليوم 24″ تفاصيل القصة، مشيرة إلى أن شقيقين يقطن أحدهما في عمالة البرنوصي، والآخر في تيط مليل، كانا قد وصلا، نهاية الأسبوع الماضي، إلى “حي القرية” لقضاء عيد الفطر مع والدتهما، قبل أن تظهر أعراض الإصابة بالفيروس، أمس على الشخص الأول.
إخضاع الشخص المعني للفحوص الطبية، أكد إصابته بالفيروس، بعدما جاءت نتائج تحاليله المخبرية إيجابية، فيما يشهد “حي القرية” ذي الكثافة السكانية الكبيرة، استنفارا واسعا من طرف السلطات، بغرض حصر عدد المخالطين، من بينهم شقيقه ووالدته، لإخضاعهم للفحوصات اللازمة.
وكان إقليم سيدي بنور، طوال الأشهر الماضية، في منأى عن جائحة كورونا، على الرغم من تسجيل حالات مبكرة في الأقاليم المجاورة له، لاسيما سطات، والجديدة.
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