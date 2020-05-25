أعلنت سلطات إيطاليا تاريخ مهرجان البندقية، كأول مهرجان عالمي يؤكد استمرار دورته هذه السنة في موعدها المحدد، على الرغم من تأثير جائحة كورونا.
وأعلن عن تنظيم المهرجان في شتنبر المقبل، كما كان مقررا، بعد بداية انحسار تفشي جائحة كورونا في إيطاليا، ورفع الحجر في إيطاليا.
وتوقع المشرفون على المهرجان الممتدة دورته المقبلة من 2 إلى 12 شتنبر المقبل، مشاركة إصدارات أفلام قليلة مقارنة مع الطبيعي، وذلك ناتج عن تأثر صناعة السينما حول العالم بتداعيات فيروس كورونا.
ويعتبر مهرجان البندقية أحد أقدم مهرجانات العالم، ليواصل هذه السنة، على الرغم من الظروف، علما أن أولى دوراته عقدت عام 1932.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن تنظيم أول حدث سينمائي عالمي بعد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.