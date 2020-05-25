الإعلان عن تنظيم أول حدث سينمائي عالمي بعد كورونا

أعلنت سلطات إيطاليا تاريخ مهرجان البندقية، كأول مهرجان عالمي يؤكد استمرار دورته هذه السنة في موعدها المحدد، على الرغم من تأثير جائحة كورونا.

وأعلن عن تنظيم المهرجان في شتنبر المقبل، كما كان مقررا، بعد بداية انحسار تفشي جائحة كورونا في إيطاليا، ورفع الحجر في إيطاليا.

وتوقع المشرفون على المهرجان الممتدة دورته المقبلة من 2 إلى 12 شتنبر المقبل، مشاركة إصدارات أفلام قليلة مقارنة مع الطبيعي، وذلك ناتج عن تأثر صناعة السينما حول العالم بتداعيات فيروس كورونا.

ويعتبر مهرجان البندقية أحد أقدم مهرجانات العالم، ليواصل هذه السنة، على الرغم من الظروف، علما أن أولى دوراته عقدت عام 1932.