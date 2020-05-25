إنطلاق إجراء تحاليل “كورونا” الإلزامية على سائقي سيارة الأجرة بالرباط

توجه سائقو سيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة، صباح اليوم الاثنين، صوب دار الشباب يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع أن عمالة الرباط فرضت إلزامية الخضوع لتحاليل الكشف عن الجائحة قبل الاستعداد لاستئناف العمل بأحياء وشوارع العاصمة الرباط عقب توقف فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد المصدر نفسه على كون عملية إخضاع السائقين لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” ستشمل سائقي 2800 سيارة أجرة بالعاصمة، مبرزا في السياق ذاته أنه إلى حدود الواحدة من زوال اليوم، الاثنين، خضع أزيد من 1300 سائق للتحاليل، مشددا على كون العملية لازالت مستمرة.

وأكد مصدرنا أن التحاليل التي سيخضع لها سائقو سيارة الأجرة بالعاصمة مجانية، موضحا أنها إجراء احترازي من طرف العمالة وخطوة إستباقية في أفق تأهيل السائقين تمهيدا لاستئناف العمل بعد توقف اضطراري، فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.