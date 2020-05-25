دفاع الريسوني: البحث التمهيدي لم يصل إلى أي دليل إدانة وسليمان لا يعرف من اتهمه- فيديو

قال سعيد بوزردة، المحامي وعضو هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، إن البحث التمهيدي في قضية الصحافي سليمان “لم يصل إلى أي دليل إدانة ضده، ما اضطر النيابة العامة لإحالته على قاضي التحقيق، وسط تشبثه ببراءته، وعدم معرفته بالشخص الذي يتهمه بالاعتداء عليه”.

وفي تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، قال بوزردة، “إن الريسوني من الأصوات المزعجة في المغرب، وكانت جلسة تقديمه اليوم، والبحث التمهيدي لم يستخرج دليل إدانة سليمان، ما اضطر النيابة العامة لإجراء تحقيق بشكل استثنائي، لأنه غير إلزامي في مثل هذه القضايا”.

وأوضح بوزردة، أن “عدم الوصول لدليل إدانة في البحث التمهيدي، يمثل دفعة معنوية قوية للريسوني ولهيئة الدفاع، كما أنه بريء ولم يثبت في حقه أي جرم”، مشيرا إلى أن “الدفاع ومن خلال ما راج أمامه اليوم يثق في براءة الريسوني”.

ويضيف المحامي، أنه “خلال فترة التحقيق تم الاستنطاق الابتدائي، وتشبث سليمان ببراءته وأكد أن لا علاقة له بهذا السيد لا من قريب ولا من بعيد، وبحكم أنه صحافي فإنه يلتقي بعدد كبير من الناس يوميا، وارتأى القاضي إيداعه بالسجن وحدد جلسة للاستنطاق التفصيلي”.

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وعن وضع الريسوني، شدد دفاعه على أن معنوياته جد مرتفعة ومؤمن ببراءته، ومؤمن بأنه يؤدي ضريبة مواقفه ومقالاته التي تتحدث عن الحقوق والحريات في البلاد وعدد من الممارسات السياسية.

وكان قاضي التحقيق بمحمكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر اليوم، بإيداع الزميل الصحافي سليمان الريسوني، بسجن عكاشة. وتم توجيه تهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، محددا جلسة الاستنطاق التفصيلي للريسوني، يوم 11 يونيو المقبل.